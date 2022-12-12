В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Половину инфраструктуры Украины уничтожили

Lenta.ruиещё 6

Российские ракетные удары уничтожили 50 процентов инфраструктуры Украины, заявил в беседе с президентом США Джозефом Байденом глава страны Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В публикации говорится, что Зеленский проинформировал Байдена о последствиях российских ракетных ударов, в результате которых «уничтожено около 50 процентов украинской энергетической инфраструктуры».

Минобороны РФ рассказало о новом высокоточном снаряде, который гарантированно поражает цель

Для защиты еще работающих энергообъектов украинский лидер призвал американского президента сделать все возможное в области укрепления противовоздушной обороны страны.

«Это особенно важно именно сейчас, когда в Украине начался зимний период», — подчеркнул Зеленский.

Также он предложил Байдену созвать глобальный саммит мира для координации международных усилий по завершению боевых действий на Украине.

В мире,Видео,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Минобороны России,
79
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители