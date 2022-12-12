Пока вы спали: Требование Косово к НАТО и пожар на самом дорогом в мире бомбардировщике

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Премьер Косово потребовал от НАТО убрать сербские баррикады

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Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти призвал миссию НАТО KFOR убрать сооруженные сербами баррикады на дорогах, которые появились после задержания экс-полицейского Деяна Пантича. Об этом пишут «Известия».

При этом местные СМИ публикуют фотографии машин специальной миссии Европейского союза и KFOR, прибывших к возведенным сербами баррикадам недалеко от города Лепосавич, отмечает РБК.

Германия продолжает покупать российский газ

Европейские страны продолжают закупки российского сжиженного природного газа (СПГ), часть его идет в Германию. Об этом со ссылкой на данные Института мировой экономики (IfW) пишет телеканал ZDF.

Издание напомнило, что ранее федеральное правительство Германии фактически заявило, что хочет обойтись без газа из России. Однако российский сжиженный природный газ продолжает поступать в страну через Бельгию.

«Европейский импорт СПГ из России достиг пика. По сравнению с 2021 годом ЕС вместе с Великобританией закупил у России на пятую часть больше сжиженного природного газа, чем до начала украинского кризиса», - отмечается в статье.

Самый дорогой бомбардировщик загорелся при жесткой посадке в США

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, стоимостью не менее миллиарда долларов, совершил аварийную посадку в штате Миссури во время планового полета. Об этом пишет The Drive.

Инцидент произошел на авиабазе Уайтмен. В результате неисправности, обнаруженной во время полета, бомбардировщик экстренно сел и загорелся. Пожар оперативно был потушен. Жертв и пострадавших нет.

Водителей перестанут наказывать за следы лекарств в организме

Сотрудники полиции временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы ряда лекарств, в том числе и антидепрессантов. Об этом со ссылкой на рекомендации, направленные в региональные управления ГИБДД, пишет «Коммерсант».

Такая директива за подписью начальника Госавтоинспекции Михаила Черникова связана с решением Конституционного суда России, который запретил нижестоящим судебным инстанциям наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Ожидается, что запрет будет снят после внесения поправок в КоАП, который сейчас разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства.

Пушилин заявил о движении войск на всей линии соприкосновения

Российские войска продвигаются вперед по всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.