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17 минут назад

Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру по всему миру

ТАССиещё 1

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал способствовать продвижению китайской культуры в глобальном масштабе. Как сообщило в понедельник агентство Xinhua, он выступил с таким призывом после того, как китайские традиционные методы приготовления чая были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру по всему миру
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Необходимо рассказывать о превосходной традиционной культуре Китая и способствовать продвижению китайской культуры по всему миру", - заявил Си Цзиньпин. "Нужно постоянно укреплять сплоченность китайской нации и силу влияния китайской культуры", - отметил он.

По словам главы КНР, необходимо углублять обмены и взаимное обучение между цивилизациями, систематически заниматься охраной нематериального культурного наследия.

Он также отметил важность творческого преобразования и инновационного развития традиционной культуры Китая.

29 ноября китайские традиционные методы приготовления чая и связанные с ними обычаи были включены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. В настоящее в данный перечень включены 43 пункта, связанных с Китаем. КНР занимает первое место в мире по количеству объектов нематериальной культуры в списке ЮНЕСКО.

В мире,Цзиньпин Си,ЮНЕСКО,
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