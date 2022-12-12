Си Цзиньпин призвал продвигать китайскую культуру по всему миру

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал способствовать продвижению китайской культуры в глобальном масштабе. Как сообщило в понедельник агентство Xinhua, он выступил с таким призывом после того, как китайские традиционные методы приготовления чая были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Необходимо рассказывать о превосходной традиционной культуре Китая и способствовать продвижению китайской культуры по всему миру", - заявил Си Цзиньпин. "Нужно постоянно укреплять сплоченность китайской нации и силу влияния китайской культуры", - отметил он.

По словам главы КНР, необходимо углублять обмены и взаимное обучение между цивилизациями, систематически заниматься охраной нематериального культурного наследия.

Он также отметил важность творческого преобразования и инновационного развития традиционной культуры Китая.