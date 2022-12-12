Главные загрязнители планеты нарастили выбросы в атмосферу

Несмотря на громкие заявления о приверженности целям Парижского соглашения по климату, главные экономики — «загрязнители» атмосферы планеты в прошлом году нарастили выбросы углекислого газа, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего банкира ВЭБ Сергея Сторчака.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, существенно увеличили этот показатель страны, входящие в тройку по объемам выбросов CO2. На первом месте идет Китай с объемом около 12,5 млрд т CO2 – прирост к 2020 году составил 4,3%. Второе место занимают Соединенные Штаты (около 4,8 млрд т, +6,4%). Замыкает тройку Евросоюз (2,8 млрд т, +6,5%). Как отметил эксперт, четвертое и пятое место у Индии и России (2,6 млрд и 1,9 млрд т CO2 соответственно).

«Правда, если смотреть данные по выбросам на душу населения, то в этом случае лидирует США», — заявили в Министерстве природы РФ.

Данные показатели обсуждались на конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоялась в Шарм-эш-Шейхе в ноябре.