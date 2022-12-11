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44 минуты назад

Шольц призвал немцев отказаться от преждевременного ухода на пенсию

Газета.Ruиещё 3

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан страны отказаться от преждевременного ухода на пенсию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные FUNKE Mediengruppe.

Шольц призвал немцев отказаться от преждевременного ухода на пенсию
Фото: Piroschka van de Wouw/ReutersPiroschka van de Wouw/Reuters

Он заявил, что намерен изменить текущую тенденцию ухода немцев на пенсию раньше достижения пенсионного возраста, который составляет 67 лет. «Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста», — подчеркнул Шольц. Политик признал, что многим сложно дожидаться положенного срока, поэтому они зачастую выходят на пенсию в возрасте 63 или 64 лет.

Он также добавил, что прослеживается «потенциал для увеличения» доли женщин на рынке труда. Однако, указал Шольц, для этого потребуется расширить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах.

Ранее сообщалось о повышенном уровне риска бедности среди жителей Германии, чей возраст больше 65 лет. Отмечалось, что каждый шестой пожилой немец рискует оказаться в нищете.

В мире,Олаф Шольц,
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