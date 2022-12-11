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25 минут назад

Вучич проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности

Илья Родин

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 11 декабря проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РТС.

Вучич проведет экстренное заседание Совета безопасности
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что заседание пройдет в 19:00 (21:00 мск).

Евросоюз потребовал убрать баррикады в Косово

По данным агентства, глава Сербии принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косово Альбин Курти пообещал вечером любыми доступными способами решить вопрос с возведенными сербами баррикадами.

Напомним, что ранее косовские сербы возвели баррикады на севере края из-за задержания властями бывшего полицейского Деяна Пантича. В Косово его обвинили в «терроризме» за мнимое нападение на бывших коллег.

В мире,Александр Вучич,ЕС,
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