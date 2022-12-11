Вучич проведет экстренное заседание Совета безопасности

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье, 11 декабря проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.Об этом пишет ТАСС со ссылкой на РТС.

Отмечается, что заседание пройдет в 19:00 (21:00 мск).

По данным агентства, глава Сербии принял такое решение в связи с тем, что премьер непризнанного Косово Альбин Курти пообещал вечером любыми доступными способами решить вопрос с возведенными сербами баррикадами.