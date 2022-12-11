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1 час назад

Президент Финляндии заявил, что следует продолжать сотрудничество с Москвой

Илья Родин

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил в эфире радиостанции YLE, что стране следует продолжать сотрудничество с Россией. Об этом пишет РИА «Новости».

В Финляндии заявили о необходимости сотрудничества с Москвой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы должны продолжать сотрудничать, хотя бы потому, что у нас общая граница протяженностью более тысячи километров», - подчеркнул политик.

Ниинисте уточнил, что в приграничной зоне двух стран идет почти ежедневное сотрудничество.

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Глава Финляндии предположил, что для восстановления доверия между Москвой и Хельсинки понадобится время, возможно, довольно значительное.

Ранее Ниинисте сообщил, что опасается давать прогнозы об отношениях Москвы и Запада, а также непосредственно РФ и Финляндии после окончания военных действий на Украине. Он подчеркнул, что конфликт слишком серьезен, чтобы его сразу же забыть и списать со счетов.

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