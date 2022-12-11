В Одессе начались перебои с водоснабжением

Перебои с водоснабжением начались в Одессе, сообщили СМИ.
Как сообщило украинское издание «Страна», по данным местных жителей, с утра в домах исчезла вода, в некоторых районах начали давать электричество, но большинство жителей Одессы продолжают оставаться без света, передает ТАСС.
Ранее в воскресенье департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской обладминистрации опроверг сообщения о призывах к жителям по возможности уехать из-за крайне сложной ситуации с электроснабжением.
Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что требуется несколько дней, чтобы «выровнять и стабилизировать» ситуацию с отсутствием электроснабжения в Одесской области Украины.