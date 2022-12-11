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1 час назад

Le Figaro: Эрдоган намекнул, что в последний раз баллотируется на пост президента

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возможно, в последний раз будет участвовать в выборах главы государства в 2023 году, пишет Le Figaro.

Эрдоган намекнул на свой скорый уход с поста президента
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган сообщил, что после этого передаст «этот священный флаг нашей молодежи».

«Мы начнем строительство турецкого века с помощью поддержки, которую в 2023 году мы в последний раз попросим у народа от нашего имени», — сказал турецкий президент во время выступления в Самсуне.

Президентские выборы в Турции пройдут 18 июня следующего года. Эрдоган занимал должность премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год, а в 2014 году избрался на пост президента. В 2018 году он был избран президентом на досрочных выборах.

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Ранее сообщалось, что Эрдоган сообщил о начале подготовки к президентским выборам. Обозреватели издания Euractiv писали, что президент Турции в преддверии выборов делает упор на серию своих дипломатических побед на международной арене и пытается отвлечь избирателей от серьезных экономических проблем, сконцентрировавшись на своих достижениях во внешней политике.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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