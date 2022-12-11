На Украине похоронили сына Шухевича

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В своем посте глава города отметил, что «Украина попрощалась со своим героем».

22 ноября Шухевич скончался в Германии на 90-м году жизни. Там он проходил лечение.

Юрий Шухевич — советский диссидент и политзаключенный, отбыл в местах лишения свободы в общей сложности 34 года из-за деятельности его отца, командира карательного батальона Вермахта «Нахтигаль» и главы УПА Романа Шухевича. В 2006 году был признан героем Украины.

После событий 2014 года был избран в Верховную Раду от Радикальной партии Украины, был одним из авторов инициативы о разрыве дипломатических отношений с Россией, высказывался в поддержку силового варианта решения конфликта с народными республиками Донбасса.