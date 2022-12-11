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1 час назад

Боррель забеспокоился из-за тесных связей России и Турции

News.ru

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность из-за тесных экономических связей России и Турции, пишет T-Online, ссылаясь на его письмо в парламент ЕС. В нем Боррель подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган не присоединяется к санкциям в отношении России, и это вызывает озабоченность у членов Евросоюза.

Борреля обеспокоили тесные связи России и Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Углубление экономических отношений между Турцией и Россией дает повод для большой озабоченности. <...> Продолжающаяся политика Турции «не присоединяться к ограничительным мерам ЕС против России» также вызывает беспокойство, — цитируют авторы послание Главы ЕС парламенту.

Также Боррель отметил, что между Турцией и Евросоюзом заключен таможенный союз, который позволяет свободно перемещать товары как для гражданских, так и для военных целей. В связи с этим он выразил надежду, что Анкара не помогает Москве обходить санкции, введенные странами ЕС.

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Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что России и Западу следует достигнуть новых договоренностей по миропорядку, это позволит устранить напряженность. Он также отметил, что членство Турции в НАТО и ее тесное взаимодействие с Западом не мешают Анкаре сотрудничать с Россией, Ближним Востоком, Африкой и Латинской Америкой. В то же время хорошие отношения с РФ совершенно не означают наличия напряженности в связях с США, подчеркнул Калын.

В мире,Жозеп Боррель,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,НАТО,ЕС,
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