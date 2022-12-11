США запретили российским дипломатам допуск к могилам летчиков СССР на Аляске

Американские власти не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа ( штат Аляска ). Церемонию планировалось провести в субботу в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, посвященной прежде всего проведению выездных консульских приемов соотечественников.

По ее словам, "попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент [США] не увенчались успехом, дипломатическая нота посольства [России на этот счет] была проигнорирована". Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.

Согласно уточненным данным, на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. По всей видимости, одной из этих гражданских лиц являлась трехлетняя дочь майора советской военной миссии Александра Яцкевича Людмила, которая, согласно данным, изложенным в одной из книг американского исследователя Отиса Хейса - младшего, умерла от дифтерии 15 октября 1943 года лишь через две недели после прибытия на Аляску. Первоначально все эти советские граждане были похоронены на Аляске в Фэрбанксе, служившем в годы Второй мировой войны перевалочным пунктом по отправке в Советский Союз американской авиационной техники, и ряде других населенных пунктов, однако впоследствии их прах был перенесен на кладбище Форт-Ричардсон.