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48 минут назад

Власти США не разрешили дипломатам РФ возложить цветы к могилам летчиков СССР на Аляске

ТАССиещё 2

Американские власти не позволили российским дипломатам возложить цветы к могилам советских военнослужащих и гражданских лиц на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон в окрестностях Анкориджа (штат Аляска). Церемонию планировалось провести в субботу в рамках краткосрочной служебной командировки сотрудников посольства России в США во главе с заведующей его консульским отделом Надеждой Шумовой в штаты Вашингтон и Аляска, посвященной прежде всего проведению выездных консульских приемов соотечественников.

США запретили российским дипломатам допуск к могилам летчиков СССР на Аляске
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942 - 1945 годах", - сообщила в субботу корреспонденту ТАСС Шумова.

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По ее словам, "попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент [США] не увенчались успехом, дипломатическая нота посольства [России на этот счет] была проигнорирована". Отдельное разрешение требуется в связи с тем, что захоронения находятся на территории действующей военной базы. В прошлом российским дипломатам и журналистам такой пропуск предоставлялся.

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"Вместе с тем, - подчеркнула Шумова, - мы чтим память отдавших свою жизнь за Родину соотечественников и тех павших граждан США, которые сражались в годы Второй мировой войны в рядах антигитлеровской коалиции".

Российские дипломаты отдали дань уважения этим американцам, возложив вместе с группой соотечественников цветы к памятнику ветеранам войн - уроженцам штата Аляска. Красные гвоздики легли к той части расположенного в центре Анкориджа мемориала, которая посвящена Второй мировой войне.

Согласно уточненным данным, на военно-мемориальном кладбище Форт-Ричардсон похоронены девять советских летчиков, двое других военнослужащих и, предположительно, двое гражданских лиц. Все они погибли или умерли во время Второй мировой войны при перегоне в СССР самолетов из США в рамках программы ленд-лиза. По всей видимости, одной из этих гражданских лиц являлась трехлетняя дочь майора советской военной миссии Александра Яцкевича Людмила, которая, согласно данным, изложенным в одной из книг американского исследователя Отиса Хейса - младшего, умерла от дифтерии 15 октября 1943 года лишь через две недели после прибытия на Аляску. Первоначально все эти советские граждане были похоронены на Аляске в Фэрбанксе, служившем в годы Второй мировой войны перевалочным пунктом по отправке в Советский Союз американской авиационной техники, и ряде других населенных пунктов, однако впоследствии их прах был перенесен на кладбище Форт-Ричардсон.

В мире,Александр Яцкевич,Госдеп США,
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