В Британии заявили о планах конкурировать с Россией за влияние в мире

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет развивать отношения с государствами в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы не допустить влияния России на страны в этих регионах. Об этом сообщает ТАСС.

"Предложение Великобритании [по развитию отношений с этими странами] будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата", - сообщил министр.

Он добавил, что Лондон хочет выстраивать внешнеполитическую стратегию с горизонтом на 10-20 лет вперед. В ноябре Клеверли заявил, что не планирует нормализовать отношения с Россией. В том же месяце премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план, который поможет минимизировать влияние Российской Федерации на глобальную экономику.