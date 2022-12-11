В Британии заявили о планах конкурировать с Россией за влияние в мире

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13 минут назад

Глава МИД Британии Клеверли указал, что Лондон расширит влияние в нескольких регионах мира

Газета.Ru

Глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет развивать отношения с государствами в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы не допустить влияния России на страны в этих регионах. Об этом сообщает ТАСС.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Предложение Великобритании [по развитию отношений с этими странами] будет основываться на их интересах и британских сильных сторонах в сфере торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата", - сообщил министр.

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Он добавил, что Лондон хочет выстраивать внешнеполитическую стратегию с горизонтом на 10-20 лет вперед. В ноябре Клеверли заявил, что не планирует нормализовать отношения с Россией. В том же месяце премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил план, который поможет минимизировать влияние Российской Федерации на глобальную экономику.

В мире,Риши Сунак,
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