Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на одном из недавних интервью не исключил возможность прямого военного конфликта Североатлантического альянса с Россией. Читатели Daily Mail прокомментировали это заявление, передает газета «Известия».

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Несколько читателей сочли высказывание Столтенберга необдуманным и подчеркнули, что любой военный конфликт между ядерными державами может закончиться катастрофой.

Комментатор Bobby Conn выразил мнение, что средний гражданин США и Европы в итоге стал жертвой войны против России. По его словам, введенные санкции «убивают» пожилых граждан Европы, которые уже не могут позволить себе платить за отопление.

«Перевороты в США, дестабилизация и экономическая война разрушают эту планету», — заявил он.

Комментатор tom mix написал, что предостережение Столтенберга о возможном военном конфликте НАТО и Россия звучит скорее как готовый план. Он считает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса с самого начала был «поджигателем войны».