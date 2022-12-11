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1 час назад

Британцы осудили Столтенберга за слова о возможном конфликте НАТО с РФ

Елена Прошина

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на одном из недавних интервью не исключил возможность прямого военного конфликта Североатлантического альянса с Россией. Читатели Daily Mail прокомментировали это заявление, передает газета «Известия».

Столтенберга осудили за слова о возможном конфликте НАТО с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколько читателей сочли высказывание Столтенберга необдуманным и подчеркнули, что любой военный конфликт между ядерными державами может закончиться катастрофой.

Комментатор Bobby Conn выразил мнение, что средний гражданин США и Европы в итоге стал жертвой войны против России. По его словам, введенные санкции «убивают» пожилых граждан Европы, которые уже не могут позволить себе платить за отопление.

«Перевороты в США, дестабилизация и экономическая война разрушают эту планету», — заявил он.

Комментатор tom mix написал, что предостережение Столтенберга о возможном военном конфликте НАТО и Россия звучит скорее как готовый план. Он считает, что генеральный секретарь Североатлантического альянса с самого начала был «поджигателем войны».

Ранее в эфире норвежского телеканала NRK Йенс Столтенберг не исключил возможность военной конфронтации между Россией и странами НАТО, однако заверил, что альянс приложит все усилия для предотвращения подобного исхода.

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