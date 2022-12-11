Стало известно о сопротивлении минюста США обмену Бута на Грайнер

В минюсте США многие были против выдачи Бута России, называя такой обмен «безумием». Утверждается, что самым болезненным для США в сделке был отказ России включить в список на обмен Пола Уилана – Москва якобы требовала за это обменять не только Бута, но и «Вадима Красикова» (так на Западе называют россиянина Вадима Соколова). Германия, где отбывает свой срок «Красиков», выступала против его освобождения. Такие же разногласия были и в Белом доме, они «перекликались с привычными бюрократическими проволочками», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.