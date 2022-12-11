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21 минуту назад

Washington Post сообщила о недовольстве сотрудников минюста США обменом Бута на Грайнер

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута потребовал принять ряд политических компромиссов в руководстве США, сообщили бывшие и действующие американские чиновники.

Стало известно о сопротивлении минюста США обмену Бута на Грайнер
Фото: ТАССТАСС

В минюсте США многие были против выдачи Бута России, называя такой обмен «безумием». Утверждается, что самым болезненным для США в сделке был отказ России включить в список на обмен Пола УиланаМосква якобы требовала за это обменять не только Бута, но и «Вадима Красикова» (так на Западе называют россиянина Вадима Соколова). Германия, где отбывает свой срок «Красиков», выступала против его освобождения. Такие же разногласия были и в Белом доме, они «перекликались с привычными бюрократическими проволочками», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Маск отреагировал на обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута

Напомним, в США СМИ и политики критикуют администрацию Джо Байдена за обмен Грайнер на Бута в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. Соколова («Красикова») в Германии обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, боевика, который принимал участие в чеченской войне. На Западе утверждают, что Соколов связан с российскими спецслужбами.

В мире,Пол Уилан,Зелимхан Хангошвили,Бриттни Грайнер,Вадим Соколов,Виктор Бут,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,
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