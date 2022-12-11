Стало известно о сопротивлении минюста США обмену Бута на Грайнер

Обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута потребовал принять ряд политических компромиссов в руководстве США, сообщили бывшие и действующие американские чиновники.
В минюсте США многие были против выдачи Бута России, называя такой обмен «безумием». Утверждается, что самым болезненным для США в сделке был отказ России включить в список на обмен Пола Уилана – Москва якобы требовала за это обменять не только Бута, но и «Вадима Красикова» (так на Западе называют россиянина Вадима Соколова). Германия, где отбывает свой срок «Красиков», выступала против его освобождения. Такие же разногласия были и в Белом доме, они «перекликались с привычными бюрократическими проволочками», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Напомним, в США СМИ и политики критикуют администрацию Джо Байдена за обмен Грайнер на Бута в ситуации, когда бывший морпех США и разведчик Пол Уилан остается в России. Соколова («Красикова») в Германии обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, боевика, который принимал участие в чеченской войне. На Западе утверждают, что Соколов связан с российскими спецслужбами.