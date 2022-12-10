В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
14 минут назад

Шольц рассказал о цели своих контактов с Путиным

Илья Родин

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на встрече с избирателями в Потсдаме, что следует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Шольц раскрыл цель своих контактов с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шольц подчеркнул, что по вопросам внешней политики придерживается мнения, кардинально отличающегося от того, которое разделяет Путин.

«Мы придерживаемся совершенно разных мнений», - пояснил канцлер ФРГ.

Политик отметил, что несмотря на это, продолжит переговоры с российским лидером. Он добавил, что надеется застать момент, когда можно будет дипломатическим путем разрешить кризис на Украине.

Шольц обратился с призывом к Путину

Шольц констатировал, что сторонам не удастся договориться, если они не будут поддерживать контакты друг с другом.

Напомним, что влиятельный немецкий политик постоянно подчеркивает, что ведет диалог с Москвой по вопросам международной повестки.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители