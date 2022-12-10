Шольц раскрыл цель своих контактов с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил на встрече с избирателями в Потсдаме, что следует продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Шольц подчеркнул, что по вопросам внешней политики придерживается мнения, кардинально отличающегося от того, которое разделяет Путин.

«Мы придерживаемся совершенно разных мнений», - пояснил канцлер ФРГ.

Политик отметил, что несмотря на это, продолжит переговоры с российским лидером. Он добавил, что надеется застать момент, когда можно будет дипломатическим путем разрешить кризис на Украине.

Шольц констатировал, что сторонам не удастся договориться, если они не будут поддерживать контакты друг с другом.