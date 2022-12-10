Шольц раскрыл цель своих контактов с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что нужно продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с избирателями в Потсдаме, его слова приводит агентство DPA.
"Мы придерживаемся совершенно разных мнений, - сказал он. - Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом".
В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.