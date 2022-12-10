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34 минуты назад

Шольц считает необходимым продолжать контакты с Путиным

ТАССиещё 1

Канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что нужно продолжать переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил в субботу в ходе встречи с избирателями в Потсдаме, его слова приводит агентство DPA.

Шольц раскрыл цель своих контактов с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы придерживаемся совершенно разных мнений, - сказал он. - Однако я продолжу говорить с ним, потому что хочу застать момент, когда будет возможно выйти из этой ситуации. Этого не получится, если не говорить друг с другом".

В последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

В мире,Политика,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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