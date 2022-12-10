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8 минут назад

Кисида отверг мнение, что Япония "оказывает военную помощь РФ", поставляя подержанные авто

ТАССиещё 2

Премьер-министр Японии Фумио Кисида категорически отверг мнение о том, что Токио может "оказывать военную помощь" России, поставляя ей подержанные автомобили, которые могут использовать в военных целях.

Премьер Японии оправдался за поставки подержанных авто России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Япония идет в ногу со странами G7, оперативно вводя жесткие санкции против России. И в рамках этих мер, что касается поставок в Россию легковых автомобилей, Япония идет в ногу с ЕС относительно экспортных ограничений. Что касается сырой нефти, то на основании договоренности с членами G7 объемы экспорта [российской нефти в Японии] существенно сокращены", - сказал он на пресс-конференции в субботу.

Согласно торговой статистике японского Минфина, с июня Япония не импортировала российскую нефть и нефтепродукты, за исключением небольших объемов в июле и августе.

"Следовательно, утверждения о том, что [Япония] фактически оказывает военную помощь России, неверны", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что Япония может оказывать "фактически военную помощь" России, покупая у нее природные ресурсы и поставляя в большом количество подержанные автомобили, которые можно использовать в военных целях. Кисида подчеркнул, что Токио будет "в дальнейшем тесно сотрудничать с мировым сообществом, в первую очередь с G7", чтобы "санкции были более эффективными", - сказал он.

"У нас нет информации, что подержанные автомобили из Японии используются в военных целях. Если будет конкретная информация [на этот счет], то мы в отдельных случаях введем экспортные ограничения", - добавил Кисида.

Япония ранее ввела несколько пакетов санкций против России, в частности против 900 человек и более 50 организаций, заморозила активы банков, ввела экспортные ограничения. Бывший посол России в Японии Михаил Галузин неоднократно обращал внимание на то, что деструктивная линия Токио, ведущая к деградации отношений с Москвой, не отвечает долгосрочным интересам Японии.

В мире,Политика,Михаил Галузин,ЕС,
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