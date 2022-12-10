Премьер Японии оправдался за поставки подержанных авто России

"Следовательно, утверждения о том, что [Япония] фактически оказывает военную помощь России, неверны", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, что Япония может оказывать "фактически военную помощь" России, покупая у нее природные ресурсы и поставляя в большом количество подержанные автомобили, которые можно использовать в военных целях. Кисида подчеркнул, что Токио будет "в дальнейшем тесно сотрудничать с мировым сообществом, в первую очередь с G7", чтобы "санкции были более эффективными", - сказал он.