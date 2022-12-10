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1 час назад

Актера Жан-Клода Ван Дамма заметили в Ужгороде

Илья Родин

В Ужгороде (Закарпатская область Украины) местные жители заметили известного голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма. Фотографии с ним появились в местных социальных сетях, пишет «Лента.ру».

Жан-Клода Ван Дамма заметили в Ужгороде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Жан-Клод Ван Дамм активно снимался в боевиках в конце 1980-х - первой половине 1990-х годов. Зрителям он запомнился по ролям в фильмах «Двойной удар», «Кикбоксер», «Универсальный солдат», «Трудная мишень». В настоящее время он продолжает свою карьеру в кино.

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Ван Дамм приехал в Ужгород неофициально, нигде не сообщал о своей поездке и ее целях. О визите актера в интернете узнали после того, как в соцсетях появилась фотография артиста в Областном клиническом центре нейрохирургии и неврологии, дополняет «Газета.ru».

По данным портала, приезд популярного актера связан с определенными проблемами со здоровьем. Какое конкретно заболевание побудило Ван Дамма приехать на Украину, не раскрывается.

В мире,Жан-Клод Ван Дамм,Анджелина Джоли,
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