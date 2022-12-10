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13 минут назад

СБУ проводит обыски в 14 храмах канонической УПЦ в Харьковской области

Майк Габриелян

СБУ начала проводить обыски в церквях и монастырях канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА Новости сот ссылкой на очевидцев.

СБУ проводит обыски в 14 храмах канонической УПЦ в Харьковской области
Фото: ТАССТАСС

«С утра 10 декабря в харьковских церквях Украинской православной церкви начались обыски. На территории храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины», - сообщают они.

В Управлении СБУ в Харьковской области заявили о «контрразведывательных мероприятиях». Они одновременно проходят на 14 объектах канонической УПЦ.

Вооруженные люди в масках устроили облаву на церковнослужителей, «которые могут быть причастны к связям с Россией».

Обыски проходят в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Изюмской епархии и еще 13 церквях и монастырях.

Это Свято-Покровский мужской монастырь; Свято-Благовещенский кафедральный собор, Свято-Казанский храм, Храм иконы "Взыскание погибших", Свято-Успенский храм, Свято-Петро-Павловский храм, Свято-Николаевский храм, Свято-Валентиновский храм, Ольгинский храм, Храм царицы Тамары, Свято-Архангело-Михайловский храм, Храм Георгия Победителя, Свято-Владимирский храм.

С ноября СБУ проводит обыски в храмах УПЦ в связи с введением в стране запрета на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Уже есть пострадавшие. Настоятеля храма УПЦ в Лисичанске приговорили к 12 годам тюрьмы.

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