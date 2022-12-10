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44 минуты назад

Delfi: в Риге задержали мужчину по подозрению в установке российских телеканалов в домах

Газета.Ru

В столице Латвии Риге задержали мужчину, которого подозревают в установке «нелегального телевидения» в домах. Об этом сообщил портал Delfi, передает РИА Новости.

В Латвии за установку российских телеканалов задержали мужчину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сотрудники Госполиции в конце ноября задержали в столице страны мужчину «по подозрению в нелицензированной ретрансляции нелегального телевидения», пишет портал со ссылкой на полицию.

Как установило следствие, мужчина длительное время обеспечивал подключение и обслуживание телевидения для почти 100 домохозяйств в Рижском районе.

В ходе обыска полицейские изъяли у задержанного и его клиентов оборудование для настройки ТВ-сигнала, карты кодов доступа «Триколор», ТВ-преемники, компьютерную технику и телефоны, платежные карты и документы бухгалтерского учета, отмечает Delfi.

Задержанного подозревают в том, что он в течение нескольких лет размещал объявления в интернете о поиске клиентов, а также подключал телевидение и обслуживал его.

По информации портала, мужчину заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, либо временное лишение свободы или штраф.

6 декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку».

Летом 2022 года Сейм Латвии решил ввести наказание для физических и юридических лиц, которые ретранслируют на территории страны программы запрещенных телеканалов, включая российские, а также публикуют программу телепередач таких каналов.

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