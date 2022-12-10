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12 минут назад

Канберра вводит санкции против семи россиян

Говорит Москва

Их связали с делом о якобы отравлении Алексея Навального. При этом имена этих людей в МИДе Австралии не сообщили.

Канберра вводит санкции против семи россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила глава ведомства Пенни Вон, ограничения также ввели против шести граждан Ирана, которых обвиняют в подавлении протестов после смерти студентки Махсы Амини. Это сотрудники полиции нравов республики и сил сопротивления «Басидж».

Кроме этого, Австралия ввела финансовые рестрикции против трёх иранцев и одного иранского юридического лица. Их считают причастными к поставкам беспилотников в Россию. Москва и Тегеран это отрицают.

В мире,Алексей Навальный,
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