Канберра вводит санкции против семи россиян

Их связали с делом о якобы отравлении Алексея Навального. При этом имена этих людей в МИДе Австралии не сообщили.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщила глава ведомства Пенни Вон, ограничения также ввели против шести граждан Ирана, которых обвиняют в подавлении протестов после смерти студентки Махсы Амини. Это сотрудники полиции нравов республики и сил сопротивления «Басидж».