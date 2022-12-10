Военное сотрудничество РФ и Ирана обеспокоило Британию

Военное сотрудничество Москвы и Тегерана вызывает существенное беспокойство в Соединенном Королевстве, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что это партнерство якобы создает угрозу глобальной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По словам министра, Иран стал одним из главных поставщиков вооружений для России, направив Москве большое количество своих беспилотников.

Клеверли отметил, что в обмен на это РФ якобы предложила военную и техническую поддержку исламской республике. По его мнению, в результате этого выросла угроза, которую Иран представляет для партнеров Великобритании на Ближнем Востоке и для международной безопасности.

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон намеревается «привлечь обе страны к ответственности».

В ведомстве уточнили, что Лондон согласен с оценками США, где полагают, что в ближнесрочной перспективе РФ сделает попытку нарастить поставки вооружений из Ирана, в том числе баллистических ракет.