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24 минуты назад

Лондон выразил обеспокоенность военным сотрудничеством РФ и Ирана

Илья Родин

Военное сотрудничество Москвы и Тегерана вызывает существенное беспокойство в Соединенном Королевстве, заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Он добавил, что это партнерство якобы создает угрозу глобальной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Военное сотрудничество РФ и Ирана обеспокоило Британию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам министра, Иран стал одним из главных поставщиков вооружений для России, направив Москве большое количество своих беспилотников.

Клеверли отметил, что в обмен на это РФ якобы предложила военную и техническую поддержку исламской республике. По его мнению, в результате этого выросла угроза, которую Иран представляет для партнеров Великобритании на Ближнем Востоке и для международной безопасности.

США не смогли подтвердить передачу Ираном ракет для России

Глава британского МИД подчеркнул, что Лондон намеревается «привлечь обе страны к ответственности».

В ведомстве уточнили, что Лондон согласен с оценками США, где полагают, что в ближнесрочной перспективе РФ сделает попытку нарастить поставки вооружений из Ирана, в том числе баллистических ракет.

В Соединенном Королевстве обеспокоены тем, что Москва якобы планирует передать Ирану более сложные в техническом плане военные компоненты, дав возможность Тегерану таким образом увеличить свой военный потенциал, резюмировали в МИД Великобритании.

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