В Абхазии рассказали, кто провоцирует Грузию на «второй фронт»

Представители европейских государств, в частности Польши, пытались подтолкнуть грузинские власти к открытию «второго фронта» против России, сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Накануне МИД России также предупредил об опасности появления «второго фронта». В дипведомстве отметили, что Киев и европейские политики могут использовать противоречия Москвы, Тбилиси и Цхинвала для эскалации обстановки в Закавказье. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Сухуме следят за возможностью открытия "второго фронта" со стороны Грузии, заявил РИА Новости премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

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"Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт [в Грузии]. Но, слава богу, пока этого не происходит", - сказал премьер.

Он отметил, что обстановка в регионе традиционно напряженная, однако подчеркнул, что в Тбилиси "много разумных людей, которые не допустят эскалации". Тем не менее действительно тревожных сигналов, которые указывали бы на обострение российско-грузинских противоречий, сейчас не фиксируется.

"Мы следим за теми процессами. Каких-то акций, которые нас бы тревожили, нет", - добавил он.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Москве неоднократно заявляли, что признание независимости двух республик пересмотру не подлежит.

В Тбилиси отказываются признавать независимость двух своих бывших автономий и обвиняют РФ в аннексии территорий.

Регулярные контакты Тбилиси

Накануне об угрозе эскалации на Южном Кавказе предупредил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью ТАСС. По его словам, НАТО и западные страны вмешиваются в контакты Грузии, Абхазии и Южной Осетии, а также призывают открыть "второй фронт" против РФ.

"Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии", — пояснил Гончар.

Дипломат отметил, что в подобных обстоятельствах приоритетным для Москвы является создание соглашения о неприменении силы со стороны Грузии против Цхинвала и Сухума, а в дальнейшем – делимитация и демаркация границ между Грузией, Южной Осетией и Абхазией.

Роль Тбилиси в антироссийской коалиции

Несмотря на неулаженные территориальные противоречия между Грузией и Россией, Тбилиси, вопреки ожиданиям, не стремится напрямую оказывать поддержку Украине. Там неоднократно отказывались поставлять Киеву военную технику, а также вводить экономические санкции против Москвы.

Так, 7 декабря премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили снова заявил, что Грузия не будет поставлять вооружения Украине. По его словам, грузинским властям поступали просьбы об открытии "второго фронта" против РФ, однако Тбилиси на этот шаг не пойдет. Он тогда отметил, что грузинские власти настаивают на дипломатическом решении конфликта.

"Мы уже ясно дали понять, что не сделаем этого. Как государство Грузия никогда не займет в конфликте ничью сторону. Это наша четкая позиция", — сказал он.

5 декабря, говоря об участии грузинских наемников в российско-украинском конфликте на стороне Киева, Гарибашвили отметил, что официальный Тбилиси не причастен к этому, и вербовкой военных занимается оппозиционная "партия войны".

По его словам, всего с февраля на Украине погибли 33 жителя Грузии. В середине сентября председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе предложил организовать референдум, чтобы сами жители Грузии решили, нужно ли открывать "второй фронт".