Столтенберг опасается военного конфликта с Россией

НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией , сообщил NRK генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг . Он отметил, что начало военного столкновения между сторонами может спровоцировать конфликт на Украине .

Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (начала войны с Россией — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Петр Колчин назвал обещания НАТО принять Украину в свой состав даже в отдаленном будущем вбросом. По его словам, Альянс в конечном счете откажется от этой идеи из-за страха перед Россией и нежелания вступать с ней в военный конфликт. Эксперт напомнил, что информация о возможности присоединения Украины к НАТО появляется уже не первый год, однако за этим не следует никаких изменений по этому вопросу.