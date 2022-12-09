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51 минуту назад

Генсек НАТО опасается военного конфликта с Россией

News.ru

НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией, сообщил NRK генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что начало военного столкновения между сторонами может спровоцировать конфликт на Украине.

Столтенберг опасается военного конфликта с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (начала войны с Россией — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Петр Колчин назвал обещания НАТО принять Украину в свой состав даже в отдаленном будущем вбросом. По его словам, Альянс в конечном счете откажется от этой идеи из-за страха перед Россией и нежелания вступать с ней в военный конфликт. Эксперт напомнил, что информация о возможности присоединения Украины к НАТО появляется уже не первый год, однако за этим не следует никаких изменений по этому вопросу.

Путин ответил на вопрос о дополнительной мобилизации

Столтенберг ранее заявил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.

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