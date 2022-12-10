В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
24 минуты назад

На нефтепроводе в США произошла крупнейшая за десятилетие утечка

Lenta.ruиещё 2

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас. Об этом сообщает агентство Reuters.

Крупнейшая за десятилетие утечка произошла на нефтепроводе в США
Фото: ТАССТАСС

Предположительно, речь идет о крупнейшем разливе сырой нефти в США за последнее десятилетие. Это уже третья утечка нефти с трубопровода Keystone с момента его запуска в 2010 году. Причина нынешнего инцидента до сих пор официально не объявлена.

Накануне вечером нефтепровод был аварийно отключен после того, как сработал сигнал тревоги и на одном из участков упало давление. Часть трубы, где произошла утечка, изолировали, а в водной артерии установили заграждения, чтобы не дать разлитой нефти распространиться дальше.

В октябре оператор польского участка крупнейшего экспортного нефтепровода России «Дружба» PERN обнаружил утечку на одной из двух его ниток. Причиной стала разгерметизация. PERN уточнила, что утечка произошла на магистрали, по которой нефть поступает в Германию. Позже в российской «Транснефти» рассказали, что утечка произошла ближе к границе с ФРГ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что к повреждению «Дружбы» причастна Москва.

В мире,Матеуш Моравецкий,Транснефть,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители