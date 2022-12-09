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17 минут назад

Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал упущенное Киевом условие мира: Украины могла бы сохранить свою целостность, если бы реализовала Минские соглашения. Главу государства цитирует БЕЛТА.

Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал ПутиПутин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было», — сказал Лукашенко.

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Ранее белорусский лидер предложил сторонам конфликта в тишине и спокойствии обсуждать украинский кризис. Он также уверен, что если от России будут требовать уйти «с Запорожья, Херсона и так далее», то переговоры не состоятся.

В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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