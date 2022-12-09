Лукашенко назвал упущенное условие мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал упущенное Киевом условие мира: Украины могла бы сохранить свою целостность, если бы реализовала Минские соглашения. Главу государства цитирует БЕЛТА.
«Тогда можно было. Уже бы вот к этому времени, если бы пошли тем путем, что предлагал ПутиПутин, и договор был заключен, сегодня, кроме Крыма, Украина была бы целостной. Никакой бы войны не было», — сказал Лукашенко.
Ранее белорусский лидер предложил сторонам конфликта в тишине и спокойствии обсуждать украинский кризис. Он также уверен, что если от России будут требовать уйти «с Запорожья, Херсона и так далее», то переговоры не состоятся.