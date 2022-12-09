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1 час назад

СМИ: Бербок оказалась в списке «врагов» организаторов госпереворота в Германии

Елена Прошина

Правоохранительные органы ФРГ обнаружили у подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ список потенциальных «врагов», куда были включены глава МИД Анналена Бербок, лидеры СДПГ, ХДС и известные журналисты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Die Tageszeitung.

СМИ: Бербок оказалась в списке «врагов» организаторов госпереворота в Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, кроме Бербок в список также вошли лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и генеральный секретарь Кевин Кюнерт, глава Христианско-демократичего союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также бывший кандидат на пост канцлера от ХДС Армин Лашет, ряд парламентариев и известные журналисты. Всего в перечне 18 человек.

Как уточняется, список был обнаружен еще до операции по задержанию заговорщиков. Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в списке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Германии ситуацию с подготовкой госпереворота. Он обратил внимание, что, по свидетельству самого же Берлина, ни о каком вмешательстве Москвы не может быть и речи.

В мире,Анналена Бербок,Фридрих Мерц,Армин Лашет,Дмитрий Песков,Бундестаг,
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