Свергнуть Бербок. В ФРГ обнародовали цели заговорщиков

В ФРГ выдали ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке путча, включая россиянку. Как выяснили СМИ, фигуранты составили «список врагов», включив в него в частности главу МИД Германии Анналену Бербок. В списке также находились имена других политиков и известных журналистов. По оценкам местных экспертов, речь идет о попытке госпереворота со стороны ультраправых радикалов, которых «никто не воспринимает всерьез и не поддерживает». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральный верховный суд Германии выдал ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке государственного переворота. Среди них - гражданка РФ, которая якобы оказывала им поддержку, следует из пресс-релиза Генеральной прокуратуры ФРГ, распространенного в пятницу, 9 декабря.

Видео дня

"Следственные судьи при Федеральном верховном суде 7-8 декабря привели в исполнение ордера на арест против [22] граждан Германии, а также против гражданки России Виталии Б.", - говорится в сообщении.

Посольство РФ уведомлений об этом пока не получало, но направило властям Германии запрос и готово оказать россиянке консульско-правовую помощь, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что немецкие власти "сами констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может".

По данным властей ФРГ, подозреваемые - прежде всего династический князь Рейсса Генрих XIII, при помощи россиянки Виталии Б. - связывались с представителями России, но не получили одобрения со стороны Москвы.

Напомним, фигуранты были задержаны в минувшую среду. Еще в отношении двух немцев, задержанных в рамках дела о подготовке госпереворота в Италии и Австрии, "начата процедура экстрадиции", рассказали в надзорном ведомстве. Сообщается, что правоохранительные органы ФРГ якобы обнаружили у подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии список с потенциальными "врагами".

В него, в частности, вошли министр иностранных дел страны Анналена Бербок, лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен и Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также ряд парламентариев и журналистов, утверждает газета Die Tageszeitung.

По ее данным, перечень включает в общей сложности 18 человек - он был обнаружен еще до масштабной операции по задержанию заговорщиков, которую силовики провели 7 декабря.

"Изменение системы на всех уровнях"

Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало семерых членов Бундестага о том, что они фигурируют в "списке врагов". Среди других известных в ФРГ политиков в нем генсек СДПГ Кевин Кюнерт и кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет.

"Мы не должны недооценивать опасность, которая исходит от агрессивно настроенных "граждан рейха" (националистическое движение, "рейхсбюргеры" - "Газета.Ru"). Эти люди не только бредят теориями заговора, но они имели конкретные планы, которые были готовы реализовать", - указала Саскиа Эскен.

По данным Генпрокуратуры ФРГ, заговорщики якобы намеревались взять штурмом Бундестаг и задержать там членов правительства и парламентариев. В списке также находились имена как минимум троих известных журналистов, работающих на общественно-правовом телевидении ФРГ, пишет Die Tageszeitung.

"Ультраправый спектакль"

Немецкие спецслужбы на данный момент отчитались о задержании 25 из более чем 50 подозреваемых в организации "изменения системы на всех уровнях". В отношении еще 27 человек продолжаются следственные действия. По оценкам местных экспертов, речь идет об ультраправых радикалах.

"Никто их не воспринимает всерьез и не поддерживает. Оружия у них всегда было много, но полиция за ними следила", - рассказал "Газете.Ru" на условиях анонимности политолог из Ольденбурга.