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7 минут назад

У Макрона открылись глаза на Россию

Алиса Селезнёва

Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о необходимости дать гарантии безопасности России и вспомнил о давних исторических и культурных связях двух стран. С чем связаны такие высказывания, выбирающиеся из общеевропейского тренда, разбиралось издание News.ru.

Ранее в интервью телеканалу TF1 Макрон рассказал, что во время визита в США обсуждал с президентом Джо Байденом будущую архитектуру безопасности в Европе. Макрон напомнил, что Москва не раз говорила об опасениях из-за приближения НАТО к ее границам, и констатировал, что необходимо рассмотреть вопрос гарантий «собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров».

Макрон потребовал «не разводить полемику» из-за гарантий безопасности для РФ

При этом глава МОК Томас Бах отмечал, что Франции, которая в 2024 году принимает Олимпийские игры, высказалась за то, чтобы в них приняли участие все страны.

Такой «полуоборот» по отношению к России во многом связан с текущей политической ситуацией во Франции, где репетируют веерные отключения электроэнергии, и ожидают новой волны митингов из-за намерения властей увеличить пенсионный возраст до 65 лет. Пять крупнейших профсоюзов страны уже заявили о своем желании объединиться и выступить единым фронтом против этого.

Президент Эммануэль Макрон также стремительно теряет популярность и ему «жизненно нужна поддержка части оппозиции», отмечает издание. А в Национальном собрании «крепнут настроения в пользу как минимум смягчения бессмысленных антироссийских санкций», которые бьют в первую очередь по экономике западных стран.

Французский лидер своей пророссийской риторикой рассчитывает также возглавить набирающий обороты в Европе тренд на поиски компромисса и точек соприкосновения с Кремлем, несмотря на то, что «до возвращения к деголлевской формуле — «Европа от Атлантики до Урала» еще очень далеко», подчеркивается в статье.

Эммануэль Макрон заявил ранее в эфире ABC News, что намеревается в ближайшие дни провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Также Макрон просил Папу Римского Франциска позвонить российскому лидеру и патриарху Кириллу, чтобы помочь «установить мир» на Украине.

В свою очередь пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время созваниваться со своим французским коллегой.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Томас Бах,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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