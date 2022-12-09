Талибы «присвоили» территории других государств на карте мира

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) создали свою карту мира, «присвоив» территории других государств. Об этом сообщает Asia-Plus.

Администрация Кабула установила на одной из улиц столицы гигантский глобус. На нем территория Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) занимает большую площадь, чем в реальности.

Так талибы нашли место для своей страны на землях Ирана и других государств Центральной Азии. Согласно новой карте мира, у страны появилась общая граница с Казахстаном. Представители «Талибана» назвали глобус одним из достижений муниципалитета Кабула.

По данным персидской службы «Би-би-си», создатель глобуса Исматулла Хабиби увеличил размер Афганистана «только для того, чтобы сделать страну на карте более заметной» и люди узнавали ее. Отмечается, что диаметр глобуса составляет 8 метров, а вес — две тонны. Шар вращается при помощи моторного механизма.