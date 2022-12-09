В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
5 минут назад

Талибы нашли свое место на карте мира

Lenta.ru

Талибы («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) создали свою карту мира, «присвоив» территории других государств. Об этом сообщает Asia-Plus.

Талибы «присвоили» территории других государств на карте мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Администрация Кабула установила на одной из улиц столицы гигантский глобус. На нем территория Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) занимает большую площадь, чем в реальности.

Так талибы нашли место для своей страны на землях Ирана и других государств Центральной Азии. Согласно новой карте мира, у страны появилась общая граница с Казахстаном. Представители «Талибана» назвали глобус одним из достижений муниципалитета Кабула.

По данным персидской службы «Би-би-си», создатель глобуса Исматулла Хабиби увеличил размер Афганистана «только для того, чтобы сделать страну на карте более заметной» и люди узнавали ее. Отмечается, что диаметр глобуса составляет 8 метров, а вес — две тонны. Шар вращается при помощи моторного механизма.

Ранее «Талибан» провел первую публичную казнь с момента прихода власти в Афганистане. Сообщается, что талибы приговорили афганца к смерти за убийство, кражу мотоцикла и мобильного телефона, совершенные им пять лет назад. Экзекуция проходила в присутствии высших должностных лиц «Талибана», специально приехавших из Кабула. Решение о ее проведении принял эмир Исламского Эмирата Афганистан Хайбатулла Ахундзада.

В мире,Талибан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители