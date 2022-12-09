СМИ: воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту украинского Минцифры.

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Отмечается, что тревогу объявили практически в одно время. Это сделали в 12.30 (13.30 мск).

Сегодня в 5:14 утра воздушную тревогу объявили в Одесской области.

Ранее представитель МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пообещал Вашингтону не использовать американское вооружение для того, чтобы наносить удары по территории РФ. Однако он уточнил, что исключением станет Крым.

ВС РФ наносят удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Российская сторона начала активно наступать после того, как на Крымском мосту произошел теракт. Российские власти утверждают, что его совершили украинские спецслужбы. 17 октября президент России Владимир Путин сообщил о нанесении массированного удара по украинским объектам.