Экс-глава Минфина Польши: ЕС предал Варшаву в разгар украинского конфликта

Сейчас не время обсуждать, должен ли ЕС давать нам деньги или нет, пришло время давать деньги. Давайте подождем, когда закончится конфликт, и тогда вернемся к обсуждению того, что ЕС хочет от Польши и что Польша может предложить ЕС. Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину, — заявил Косьчиньский.