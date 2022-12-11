Байден проигнорировал вопросы о Грайнер

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов про обмен американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута.
«Мистер президент, что скажете о критике двустороннего обмена Грайнер? Мистер президент, что вы сказали сегодня Бриттни? О чём с ней говорили?», — спрашивали Байдена репортёры.
Однако Байден, завершив своё выступление у трибуны, проигнорировал эти вопросы и поспешил покинуть зал.
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Напомним, обмен Грайнер на Бута состоялся 8 декабря. Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. При себе у неё нашли запрещённые наркотические вещества. В августе баскетболистку приговорили к девяти годам заключения. США осудили Бута на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием.