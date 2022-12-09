Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Он добавил, что намерен обсудить этот же вопрос и с Зеленским. Другие темы предстоящих переговоров политик не назвал.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил Путин. Он отметил, что активности по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном моря. Работы по газовому хабу стартуют с начала 2023 года.