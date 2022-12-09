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40 минут назад

Эрдоган обсудит Украину с Путиным и Зеленским

Lenta.ruиещё 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонится с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган анонсировал телефонный разговор с Путиным и Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В воскресенье планирую поговорить с [президентом России Владимиром] Путиным по вопросу урегулирования зернового кризиса», — рассказал глава турецкого государства.

Он добавил, что намерен обсудить этот же вопрос и с Зеленским. Другие темы предстоящих переговоров политик не назвал.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция начала подготовительные работы по проекту газового хаба, который предложил Путин. Он отметил, что активности по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном моря. Работы по газовому хабу стартуют с начала 2023 года.

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