Обзор иноСМИ: Что изъяли у немецких заговорщиков и потеря главного союзника США

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Фото: РИА Новости РИА Новости

США помогут Украине бороться с беспилотниками

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США выделят Украине пакет военной помощи на 275 миллионов долларов, открывающий новые возможности для борьбы с беспилотниками и усиления противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект нового пакета американской помощи.

По данным агентства, о новых мерах поддержки планируют объявить 9 декабря. Reuters не удалось выяснить, какие именно системы ПВО и какое оружие против дронов США планируют поставить Киеву. Ожидается, что Пентагон также выделит Украине ракеты для пусковых установок HIMARS, 155-миллиметровые боеприпасы, военные автомобили Humvee и генераторы.

Во Франции задержали выходцев из РФ и Таджикистана

Французская полиция задержала в Страсбурге семерых «радикально настроенных молодых людей», подозреваемых в связях с террористами. Об этом сообщает Franceinfo.

Подозреваемые были задержаны еще 18 ноября, но в полиции рассказали об этом только 8 декабря. Двое задержанных были заключены под стражу, остальных отпустили. По словам источника, близкого к расследованию, двое арестованных недавно въехали на территорию страны. Издание называет их выходцами из России и Таджикистана. Арест произошел за неделю до открытия рождественской ярмарки в Страсбурге, которая традиционно привлекает около двух миллионов посетителей.

Британия: украинские беженцы и чувство стыда

Количество бездомных украинских беженцев в Британии резко растет: по последним данным, около 900 одиноких украинцев и две тысячи украинских семей с детьми находятся в стране без крыши над головой. Как пишет Дженни Мюррей в своей статье для Daily Mail, британцы, приютившие украинских беженцев, столкнулись с кризисом стоимости жизни и больше не могут предоставлять жилье, еду, обогрев и безграничную помощь людям, которые нуждаются в профессиональной поддержке и совете.

Некоторые британцы, приютившие украинцев, не получали обещанных правительством ежемесячных выплат в 350 фунтов стерлингов (около 27 тысяч рублей) с сентября, рассказала Мюррей.

«Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе жизнь», - подчеркнула она.

У немецких заговорщиков изъяли мечи и золото

Полиция Германии изъяла у задержанных по делу о подготовке госпереворота мечи и золото. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, во время обысков у задержанных обнаружили большое количество наличных денег (около 130 тысяч евро), золота, серебра и оружия, в том числе девятимиллиметровые пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, боевые каски и приборы ночного видения. У полицейских, входящих в круг подозреваемых, изъяли табельное оружие. Spiegel отмечает, что заговорщики стремились завербовать как можно больше военных и полицейских. Ранее в полиции назвали предполагаемых лидеров заговорщиков - это 71-летний принц Генрих XIII, потомок немецкого дворянского рода Ройссов, и 69-летний бывший десантник Рюдигер фон П.

«США потеряли главного союзника в борьбе с Россией и Китаем»

Полюбовные отношения Эр-Рияда с Вашингтоном закончились, пишет политолог Дэвид Миллер в своей статье для Foreign Policy. Ничто не отражает это более четко, чем первый с 2016 года визит главы Китая Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию.