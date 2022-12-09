В Британии заявили о подготовке указа о лишении титулов Гарри и Меган

Депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Сили готовит указ, который позволит Тайному совету Великобритании лишить герцогских титулов принца Гарри и Меган Маркл после выхода первых трех серий их документального сериала, в которых они совершили нападки на королевскую семью и британцев, обвинив их в расизме. Об этом он рассказал Daily Mail.

«Если этот парень настолько ненавидит королевскую семью, почему он выступает и использует свои титулы?» — сказал Боб Сили.

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Он сказал, что принц Гарри и Меган Маркл пользуются королевскими титулами, когда это для них выгодно.

«Я уверен, что было бы достойно с их стороны добровольно отказаться от титулов. Если они не хотят, есть множество людей, которые пытаются протолкнуть законопроект, помогающий это сделать», — заявил член палаты общин.

Он отметил, что сын короля Карла III и его супруга монетизируют свои титулы, осуществляя «агрессивные» и «невероятные» атаки на королевскую семью и Великобританию.

«Просто очень печально, что они сидят там и выпячивают свое глубокое ощущение, будто они страдальцы, в то время как, по моему убеждению, они вообще-то наделены массой, массой привилегий», — сказал Боб Сили.

Депутат добавил, что ни на секунду не допускает мысли, что в королевской семье распространен расизм.

В первых трех сериях документального фильма герцоги заявили, что в королевской семье существует «подсознательное предубеждение» против темнокожих, назвали Британское содружество «Империей 2.0», сообщив, что колониальное прошлое страны до сих пор не изжито. Кроме того, Меган Маркл пожаловалась, что в США с ней не обращались как с темнокожей, а в Великобритании это оказалось существенной проблемой.

Для того, чтобы лишить Гарри и Меган их титулов, может быть использована поправка к закону от 1917 года, когда королевская семья получила возможность совершать такие действия в отношении тех ее членов, что поддержали Германию во время Первой мировой войны.