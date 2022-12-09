Пока вы спали: нападение украинской беженки на банк в Польше и альтернатива картам "мир"

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Украинская беженка напала на сотрудника банка в Польше

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Беженка с Украины напала с ножом на сотрудника отделения банка PKO Bank Polski в городе Перемышль. Об этом пишет издание Kresy.pl.

По данным источников издания, украинка требовала денег. Посетителям и сотрудникам банка удалось ее обезвредить и передать полиции. При этом у женщины были обнаружены препараты, которые свидетельствуют о том, что она проходит курс психиатрического лечения.

В Турции пообещали найти альтернативу картам «Мир»

Россия и Турция разрабатывают альтернативу оплате картами « Мир» , новая система должна быть представлена к началу нового туристического сезона. Об этом в интервью «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

По его словам, турецкие банки отказались от использования системы «Мир» из-за давления Запада.

«Турция будет создавать более удобные условия для осуществления туристических поездок. И в том числе одно из самых главных условий — обеспечить удобные методы расчета. Москва и Анкара эти вещи сейчас прорабатывают, к началу сезона стороны обязательно представят альтернативы «Миру»», - заверил он.

В России начался параллельный импорт алкоголя

В России начались поставки по параллельному импорту алкогольной продукции ушедших с отечественного рынка иностранных брендов, при этом цена на большую часть напитков не изменилась. Об этом со ссылкой на представителя компании «Лента» пишут «Известия».

В первую очередь речь идет о ввозе напитков брендов, которые официально ушли из России, в том числе Jack Daniel's, Aberfeldy и Grant's. В Федеральной таможенной службе отметили, что пока не фиксируют нарушений при параллельном импорте алкоголя.

«М.Видео» и «Эльдорадо» объединяются под общим брендом

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет сети под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео» для повышения экономической эффективности. Пилотный проект уже запущен в Тольятти и Рязани, сообщает «Коммерсант».

В компании отметили, что по итогам слияния надеются на увеличение посещаемости на 10–15%. Опрошенные изданием эксперты назвали такой шаг логичным в нынешних экономических условиях и прогнозируют, что группа закроет часть магазинов там, где два бренда одновременно присутствуют в одном торговом центре.

Виктор Бут вернулся в Россию

Самолет с россиянином Виктором Бутом, обменянным на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приземлился в аэропорту Внуково-2 в Москве. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.