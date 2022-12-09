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1 час назад

Вице-президент Аргентины заразилась коронавирусом

ТАССиещё 1

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусом. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias со ссылкой на источники в окружении политика.

Вице-президент Аргентины заразилась коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

По их данным, Фернандес де Киршнер чувствует себя хорошо. Она находится у себя дома в городе Эль-Калафате на юге страны.

12 декабря вице-президент должна была присутствовать на мероприятии, посвященном проблеме использования судебной системы в политических целях. Это должно было быть первым появлением Фернандес де Киршнер на публике после того, как 6 декабря федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил ее к шести годам по делу о коррупции и запретил ей занимать госдолжности.

Решение не вступило в силу незамедлительно, поскольку у Фернандес де Киршнер есть неприкосновенность и она может обжаловать приговор. Сама вице-президент назвала себя жертвой преследования со стороны оппозиции и экономической элиты страны, которые заручились поддержкой судей.

В мире,Кристина Фернандес,
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