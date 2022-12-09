Вице-президент Аргентины заразилась коронавирусом

Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер заразилась коронавирусом. Об этом сообщил в четверг телеканал Todo Noticias со ссылкой на источники в окружении политика.

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По их данным, Фернандес де Киршнер чувствует себя хорошо. Она находится у себя дома в городе Эль-Калафате на юге страны.

12 декабря вице-президент должна была присутствовать на мероприятии, посвященном проблеме использования судебной системы в политических целях. Это должно было быть первым появлением Фернандес де Киршнер на публике после того, как 6 декабря федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил ее к шести годам по делу о коррупции и запретил ей занимать госдолжности.