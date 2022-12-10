В Одесской области звучит воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Тревога в Одесской области была объявлена в 4.00 (5.00 мск).
Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины. Об свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
Сообщалось, что боевики Зеленского в ночь на субботу обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.
Всего по городу было выпущено три ракеты.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.