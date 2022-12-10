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1 час назад

В Одесской области звучит воздушная тревога

Свободная прессаиещё 3

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

В Одесской области звучит воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тревога в Одесской области была объявлена в 4.00 (5.00 мск).

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины. Об свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Сообщалось, что боевики Зеленского в ночь на субботу обстреляли Сватово из реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующее заявление сделали в представительстве ЛНР в СЦКК.

Всего по городу было выпущено три ракеты.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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