Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Форуме гражданской солидарности, заявил, что со стороны Европейского союза могут последовать «серьезные нападения». Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Брюссель для достижения своей цели в отношении Будапешта может прибегнуть ко всем видам шантажа. Он отметил, что Венгрия всегда подвергалась нападкам, но в конце концов доказывала свою правоту. В связи с этим он заявил, что Венгрии необходимо быть готовой к «серьезным нападениям» со стороны Европейского союза. Он считает, что Брюссель прибегнет ко всем возможным мерам для реализации своих намерений.
«Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — сказал Сийярто.
Министр также указал, что антикризисная политика Венгрии за последние 12 лет добилась определенных успехов. Страна возвела забор на южной границе, хотя страны ЕС требовали от нее принять мигрантов, а также приобрела вакцины от COVID-19 у России и Китая, когда Европа ожидала местных производителей. Сийярто добавил, что в данный момент Будапешт призывает к скорейшему и мирному урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.
Ранее сообщалось, что Венгрия не поддержала новый пакет санкций против России.