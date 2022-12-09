Венгрия призвала готовиться к «нападению» со стороны ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Форуме гражданской солидарности, заявил, что со стороны Европейского союза могут последовать «серьезные нападения». Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Брюссель для достижения своей цели в отношении Будапешта может прибегнуть ко всем видам шантажа. Он отметил, что Венгрия всегда подвергалась нападкам, но в конце концов доказывала свою правоту. В связи с этим он заявил, что Венгрии необходимо быть готовой к «серьезным нападениям» со стороны Европейского союза. Он считает, что Брюссель прибегнет ко всем возможным мерам для реализации своих намерений.

«Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует», — сказал Сийярто.

Министр также указал, что антикризисная политика Венгрии за последние 12 лет добилась определенных успехов. Страна возвела забор на южной границе, хотя страны ЕС требовали от нее принять мигрантов, а также приобрела вакцины от COVID-19 у России и Китая, когда Европа ожидала местных производителей. Сийярто добавил, что в данный момент Будапешт призывает к скорейшему и мирному урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной.