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1 час назад

Глава МИД Боливии считает, что конфликт вокруг Украины показал слабость ООН

Елена Прошина

Военный конфликт между Россией и Украиной продемонстрировал, что ООН не может выступать площадкой для дискуссий и диалога. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел Боливии Рохелио Майта, передает РИА Новости.

Глава МИД Боливии: Конфликт вокруг Украины показал слабость ООН
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что в октябре Боливия выдвинула в ООН предложение создать комиссию для посредничества в урегулировании конфликта на Украине.

Глава МИД подчеркнул, что именно Боливия выдвинула эту идею и теперь делает все для ее продвижения на других площадках, однако ООН не оправдывает надежды.

«Мы с большой грустью видим, что такая площадка как ООН достаточно ослабла... Она забюрократизировалась и стала малоэффективной», — считает Майта.

Он подчеркнул, что сейчас в Восточной Европе царит кризис, и ООН ничего не может с этим сделать, так как не способна быть площадкой для дискуссий и диалога. Майта заявил, что ООН — площадка, на которой одобряют «ничего не решающие» резолюции и декларации, направленные не на помощь в решении проблем, а на «демонизацию». Глава МИД Боливии считает, что эта организация не выполняет своей роли.

Майта добавил, что страны должны задуматься о создании новых, модифицированных институтов.

В мире,ООН,
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