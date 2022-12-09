Глава МИД Боливии: Конфликт вокруг Украины показал слабость ООН

Глава МИД подчеркнул, что именно Боливия выдвинула эту идею и теперь делает все для ее продвижения на других площадках, однако ООН не оправдывает надежды.

Он подчеркнул, что сейчас в Восточной Европе царит кризис, и ООН ничего не может с этим сделать, так как не способна быть площадкой для дискуссий и диалога. Майта заявил, что ООН — площадка, на которой одобряют «ничего не решающие» резолюции и декларации, направленные не на помощь в решении проблем, а на «демонизацию». Глава МИД Боливии считает, что эта организация не выполняет своей роли.