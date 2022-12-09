Британцы признались в чустве стыда из-за украинских беженцев

«Когда в марте правительство запустило свою программу „Дома для Украины“, <…> Мы хотели помочь. <…> Причина для большинства из нас была просто гуманной. Мы предлагали комфорт и безопасность. Теперь, девять месяцев спустя, начинают проявляться недостатки того, что казалось такой хорошей идеей», — написала Мюррей в статье для The Daily Mail.