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1 час назад

США не считают Россию причастной к скоплению нефтетанкеров у берегов Турции

Москва24иещё 3

США не считают Россию причастной к возникновению затора из нефтяных танкеров, который образовался в турецких водах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", – приводит ее слова РИА Новости.

Минфин США^ Россия не причастна к "пробке" танкеров в водах Турции
Фото: depositphotos/tiger_barbdepositphotos/tiger_barb

Министр финансов США также заявила, что Турция поддерживает интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого рынка нефти. 5 декабря СМИ сообщили о заторе из танкеров, который образовался у берегов Турции. Причиной стало решение об установлении ценового потолка на российскую нефть. Тогда прохода в турецкие воды ожидали 19 судов.

Ранее сообщалось, что Турция не будет пропускать в проливы танкеры без страховых документов. С таким заявлением выступил Минтранс Турции.

В мире,транзит нефти,Джанет Йеллен,Минтранс РФ,Правительство РФ,
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