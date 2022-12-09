Минфин США^ Россия не причастна к "пробке" танкеров в водах Турции

США не считают Россию причастной к возникновению затора из нефтяных танкеров, который образовался в турецких водах, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. "Нет оснований подозревать, что российское правительство причастно к решению Турции запретить судам транзит в Средиземное море", – приводит ее слова РИА Новости.

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Министр финансов США также заявила, что Турция поддерживает интересы Вашингтона в сохранении хорошо снабжаемого рынка нефти. 5 декабря СМИ сообщили о заторе из танкеров, который образовался у берегов Турции. Причиной стало решение об установлении ценового потолка на российскую нефть. Тогда прохода в турецкие воды ожидали 19 судов.