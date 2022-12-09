Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры

Европейский союз планирует расширить пакет санкций против России, включив в запрет товары для космической и авиационной индустрий, а также ноутбуков. Об этом пишет Politico со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы, передает газета «Известия».

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Как говорится в публикации, Европейский союз намерен расширить список санкционных товаров, чтобы под ограничения попали запчасти и авиадвигатели, а также жесткие диски, ноутбуки, линзы и камеры. Кроме того, запрет может коснуться химического и биологического оборудования, двигателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и электронных компонентов.

Как сообщает Politico, почти 170 российских организаций, производящих продукцию для военно-промышленного комплекса, попадут под удар нового пакета санкций Европейского союза.