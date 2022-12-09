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1 час назад

Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры

Елена Прошина

Европейский союз планирует расширить пакет санкций против России, включив в запрет товары для космической и авиационной индустрий, а также ноутбуков. Об этом пишет Politico со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы, передает газета «Известия».

Европа задумала охватить санкциями против России ноутбуки и камеры
Фото: РИА Новости РИА Новости

Как говорится в публикации, Европейский союз намерен расширить список санкционных товаров, чтобы под ограничения попали запчасти и авиадвигатели, а также жесткие диски, ноутбуки, линзы и камеры. Кроме того, запрет может коснуться химического и биологического оборудования, двигателей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и электронных компонентов.

Как сообщает Politico, почти 170 российских организаций, производящих продукцию для военно-промышленного комплекса, попадут под удар нового пакета санкций Европейского союза.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что представители стран из состава ЕС уже получили ряд предложений касательного девятого пакета санкций против России. Затем стало известно, что Венгрия выступила против этой идеи и отрицательно высказалась насчет инициативы увеличить размер фонда Европейского союза, который выделяет средства на поставки вооружений Украине и прочим странам.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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