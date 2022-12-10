Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь

Азербайджан отправил на Украину гуманитарную помощь, в которую входит электрооборудование. Об этом рассказали в МИД Азербайджана.

«Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, предоставленных „Азерэнержи“, сегодня отбыла с территории Гобуского энергетического узла с участием посла Украины в нашей стране и представителей „Азерэнержи“. Вес указанного груза составляет 52,2 тонны», — сообщается на сайте МИД Азербайджана .

Сообщается, что в ближайшие дни направят вторую партию гуманитарной помощи. Сумма грузов составляет 1,4 миллионов манатов (более 800 тысяч долларов). Всего Азербайджан направил Украине помощь на сумму 30 миллионов манатов (более 17,5 миллионов долларов).