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1 час назад

Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь

Ura.Ruиещё 4

Азербайджан отправил на Украину гуманитарную помощь, в которую входит электрооборудование. Об этом рассказали в МИД Азербайджана.

Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Автоколонна с первой частью из 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, предоставленных „Азерэнержи“, сегодня отбыла с территории Гобуского энергетического узла с участием посла Украины в нашей стране и представителей „Азерэнержи“. Вес указанного груза составляет 52,2 тонны», — сообщается на сайте МИД Азербайджана.

Сообщается, что в ближайшие дни направят вторую партию гуманитарной помощи. Сумма грузов составляет 1,4 миллионов манатов (более 800 тысяч долларов). Всего Азербайджан направил Украине помощь на сумму 30 миллионов манатов (более 17,5 миллионов долларов).

В Минобороны РФ сообщали, что в ходе спецоперации российская армия наносит удары по энергетической инфраструктуре и военным объектам Украины, передает «Утро.ру». По словам президента РФ Владимира Путина, атаки энергетической инфраструктуры стали ответом на теракт на Крымском мосту. Национальная энергосистема Украины может перестать работать зимой, писал Newsweek. В Международном комитете Четвертого Интернационала пришли к выводу, что Украине грозит полное обесточивание в ближайшее время. Грузия решила отправить Украине электрогенераторы, сообщает «Национальная служба новостей».

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,
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