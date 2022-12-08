Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер

Бывший президент США Дональд Трамп назвал позором для Штатов обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает РИА Новости.
"Какой "тупой" и непатриотичный позор для США", — заявил Трамп.
По его словам, сделка по обмену не равнозначна, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер, которая в открытую ненавидит страну. Бывший президент США задался вопросом, почему в сделку по обмену не был включен осужденный за шпионаж американец Пол Уилан.
Ранее бывший советник по национальной безопасности США при экс-президенте Штатов Дональде Трампе Джон Болтон назвал обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер "американской капитуляцией". 8 декабря США и РФ произвели обмен Бута на Грайнер.
5 марта Бриттни Грайнер задержали при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло. Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации "Революционные вооруженные силы Колумбии" (ФАРК), которую американские власти считают террористической.