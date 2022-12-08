Власти США разрешили школьнице держать единорога во дворе дома

Власти Лос-Анджелеса выдали юной американке лицензию на содержание единорога во дворе дома. При этом они выдвинули целый ряд условий, пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что у школьницы пока нет волшебного животного, но она всерьез озаботилась вопросом его приобретения и последующей легализации.

В Управлении по контролю за животными потребовали от Мадлены при получении единорога обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге.