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1 час назад

Власти США разрешили школьнице держать единорога во дворе дома

Илья Родин

Власти Лос-Анджелеса выдали юной американке лицензию на содержание единорога во дворе дома. При этом они выдвинули целый ряд условий, пишет РИА «Новости».

Власти США разрешили школьнице держать единорога во дворе дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что у школьницы пока нет волшебного животного, но она всерьез озаботилась вопросом его приобретения и последующей легализации.

В Управлении по контролю за животными потребовали от Мадлены при получении единорога обеспечить ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге.

Кроме того, они посоветовали кормить его арбузом не реже одного раза в неделю. Представители ведомства обратили особое внимание на рог животного. Они подчеркнули, что его следует обязательно полировать мягкой тканью.

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