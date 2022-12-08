Пресс-секретарь Байдена прервала брифинг после спора с журналистом

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прервала брифинг и покинула зал после спора с журналистом. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что подобная реакция последовала после того, как один из журналистов поинтересовался, «почему так сложно дать возможность задать вопрос о саммите США и африканских стран». Представитель СМИ предпринял попытку объяснить важность затронутой им темы, но его прервала пресс-секретарь президента, ответившая, что «это не сложно».

После этого репортер вновь попросил позволить ему задать вопрос. «Но вы не даете мне ответить», — возразила Жан-Пьер. Журналист, в свою очередь, отметил, что еще не успел спросить.

«Я попыталась, вы мне не позволили, так что ваши коллеги зададут вопрос. Я буквально только что пыталась ответить на ваш вопрос, вы не позволили», — подчеркнула пресс-секретарь Байдена.

В ответ журналист снова попросил дать ему возможность задать вопрос, однако Жан-Пьер попрощалась и покинула зал для брифингов.