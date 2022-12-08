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16 минут назад

Оборонный бюджет США на 2023 год станет рекордным

Парламентская газетаиещё 1

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны на 2023 году с рекордными расходами более чем 850 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В прошлом году объем оборонных расходов Вашингтона составлял 778 миллиардов. Уточняется, что основной объем расходов составит 847,3 миллиарда долларов, однако еще более 10 миллиардов долларов направят на оборонные нужды за пределами бюджетной юрисдикции.

Документ базируется на намерениях США добиться исключения России из международных организаций, включая «большую двадцатку», а также необходимости отказа от российских энергоносителей. По данным агентства. 6 миллиардов долларов предусматриваются на сдерживание РФ в Европе. Около 10 миллиардов долларов США потратят по помощь Тайваню, а объем поддержки Украины составит 800 миллионов долларов.

Предполагается, что сенат рассмотрит оборонный бюджет до конца года.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оборонный бюджет США на 2023 год носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России и нацелен на длительную дестабилизацию ситуации в Европе. По словам представителя Кремля, реализация такого документа в перспективе может иметь серьезные и длительные последствия для дестабилизации ситуации на европейском континенте.

В мире,Дмитрий Песков,Конгресс США,
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