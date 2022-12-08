США приняли рекордный оборонный бюджет на 2023 год

Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет страны на 2023 году с рекордными расходами более чем 850 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В прошлом году объем оборонных расходов Вашингтона составлял 778 миллиардов. Уточняется, что основной объем расходов составит 847,3 миллиарда долларов, однако еще более 10 миллиардов долларов направят на оборонные нужды за пределами бюджетной юрисдикции.

Документ базируется на намерениях США добиться исключения России из международных организаций, включая «большую двадцатку», а также необходимости отказа от российских энергоносителей. По данным агентства. 6 миллиардов долларов предусматриваются на сдерживание РФ в Европе. Около 10 миллиардов долларов США потратят по помощь Тайваню, а объем поддержки Украины составит 800 миллионов долларов.

Предполагается, что сенат рассмотрит оборонный бюджет до конца года.